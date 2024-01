Inter-Fiorentina Femminile 2-2, pagelle: Magull si presenta 7, flop difesa!

Inter-Fiorentina Femminile termina 2-2, con un pareggio raggiunto in rimonta dalle nerazzurre. Nella sfida di Coppa Italia Femminile brilla l’attacco Cambiaghi-Polli ma anche il nuovo acquisto Magull. Di seguito le pagelle di Inter-Fiorentina Femminile.

CETINJA 6- – Sui gol subiti può fare ben poco, ma sullo 0-1 rischia di regalare il gol del raddoppio a Catena a causa di un grave errore di disimpegno.

Inter-Fiorentina Femminile, pagelle: difesa

MERLO 6,5 – Un’altra buona prestazione, anche in una gara ostica contro un attacco rognoso come quello della Fiorentina. La respinta con i piedi sulla linea di porta al 23′ risulta preziosissima per il risultato finale.

ALBORGHETTI 5 – Impossibile non imputarle delle colpe per il vantaggio immediato della Fiorentina. Soffre per gran parte della gara la velocità di Longo e la fisicità di Boquete.

BOWEN 5 – A peggiorare un pomeriggio già di per se complicato è l’autogol segnato per lo 0-2 delle viola. Troppi errori e poca concentrazione: le attaccanti avversarie restano praticamente sole in area.

Inter-Fiorentina Femminile, pagelle: centrocampo

THOGERSEN 6+ – Cerca in tutti i modi di rendersi utile in fase offensiva

MAGULL 7 – In un approccio iniziale completamente negativo lei è l’unica ad avere un atteggiamento propositivo, probabilmente carica per l’esordio in nerazzurro. Buonissima la prima, che le frutta anche un assist-gol.

CSISZAR 6 – Nei primi 45′ di Inter-Fiorentina Femminile fanno fatica un po’ tutte le nerazzurre, compresa lei. I palloni persi a centrocampo sono tanti, ma l’assist per l’1-2 di Cambiaghi la riporta alla sufficienza piena.

– Dal 63′ PEDERSEN 6,5 – La sua è una delle sostituzioni che premia Guarino. Entra e movimenta il gioco nerazzurro. Buon impatto con la gara.

SANTI 6- – Non si può dire che non sia propositiva, ma gli errori a centrocampo sono innumerevoli. Spesso viene rimontata dalle viola, il cui pressing risulta insistente.

ROBUSTELLINI 6– Contrastare la catena di destra della viola non è un compito semplice. Le riesce sicuramente meglio nella seconda parte di gara, quando il ritmo delle avversarie si abbassa un po’.

Inter-Fiorentina Femminile, pagelle: attacco

JELCIC 5,5 – Dialoga con fatica con la compagna di reparto. I palloni buoni che riceve in area sono pochi ma quando arrivano non si fa trovare pronta.

– Dal 63′ POLLI 7,5 – Il suo ingresso accende la luce e dà nuova linfa alla squadra di Guarino: con grinta e decisione colpisce di testa il pallone che segna il pareggio del match.

CAMBIAGHI 7 – È suo il lampo di genio che riapre la partita dell’Inter Women. Con qualità e bravura, dopo un primo tempo complicato anche per lei, infila un sinistro letale sotto la traversa.

– Dall’84’ BONFANTINI S.V. –

Inter-Fiorentina Femminile, pagelle: coach

GUARINO 6 – La gara di Coppa Italia Femminile stava per diventare un’altra delle partite beffa della stagione, indirizzata negativamente da un gol subito troppo presto. Per fortuna l’atteggiamento delle nerazzurre questa volta è cambiato nel corso della gara, favorito anche dai cambi della stessa allenatrice. La scelta di inserire Elisa Polli e Sofie Pedersen ha premiato più di ogni altra cosa. Ora tutto dovrà decidersi al ritorno in trasferta.