FOTO – Santi, dopo la sconfitta dell’Inter Women: «Continuiamo a lavorare!»

Santi, centrocampista dell’Inter Women, pubblica un post sui propri profili social. Le nerazzurre escono sconfitte da Inter-Roma, ottavo match di Serie A Femminile. Il lavoro della squadra di Guarino ora continua in vista di un’altra competizione.

LAVORARE – Irene Santi pubblica sul proprio profilo Instagram una foto che ritrae al completo la formazione dell’Inter scesa in campo contra la Roma. L’ottava giornata di Serie A Femminile per le ragazze di Rita Guarino (vedi intervista) termina con una sconfitta, la prima in campionato. Le nerazzurre ora devono ritrovare l’entusiasmo inziale per tornare a incidere sul campo. La centrocampista, infatti, afferma: «Continuiamo a lavorare».

Le interiste continuano il loro lavoro anche in vista della prossima partita di Coppa Italia Femminile. Mercoledì, infatti, l’Inter Women potrà ripartire dal Cesena, che affronterà in trasferta.