Pogba, Juventus-Inter si allontana? Nuovo rallentamento sull’infortunio

Pogba è a zero presenze con la Juventus dal suo rientro in estate, si pensava potesse fare il debutto con l’Inter ma il derby d’Italia si allontana. Sport Mediaset annuncia come ci sia un rallentamento sull’infortunio.

LO STOP – “Paul Pogba si ferma ancora: torna nel 2023″. Questo il titolo andato in onda durante Pressing Serie A, su Italia 1. Una segnalazione che non fa altro che allungare l’infortunio del centrocampista francese, a una settimana esatta da Juventus-Inter. Il derby d’Italia di domenica 6 novembre (ore 20.45) doveva essere quello del nuovo debutto in bianconero, invece ora il suo 2022 sembra finito. Pogba si era infortunato al ginocchio nel precampionato, con la terapia conservativa che non ha avuto gli effetti sperati.