FOTO – Ajara sull’Inter Women: «Per fare un buon lavoro devi amare quello che fai!»

Ajara pubblica uno scatto sui propri profili social. Nella foto l’attaccante è a lavoro con l’Inter Women per preparare la prossima sfida di Serie A Femminile. Dopo la sconfitta in casa contro la Juventus, la squadra di Guarino sabato affronterà il Pomigliano. Ecco le parole condivise dalla nerazzurra.

LAVORARE – Ajara Nchout Njoya ha già voltato pagina, dopo la sconfitta dell’Inter Women contro la Juventus (vedi report). L’attaccante nerazzurra pensa al prossimo impegno in Serie A Femminile e si allena per arrivarci al meglio. Lo scatto, pubblicato sul proprio profilo Instagram, la ritrae proprio a lavoro. Poi, Nchout aggiunge un messaggio per i suoi tifosi: «L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Buona settimana produttiva a tutti!».