Lukaku rientra all’Inter: il giorno! Altri due anticipano (uno oggi) − CdS

Romelu Lukaku è pronto a ritornare alla casa base Inter dopo il deludente Mondiale col Belgio. Big rientrerà a Milano nella giornata di venerdì, prima però toccherà ad altri due compagni. Uno lo farà oggi

RIENTRI − L’Inter vince e convince a Malta, 4-0 al Salisburgo, ma nel frattempo aspetta anche il rientro di alcuni nazionali ad Appiano Gentile. Tra questi, Lukaku. Il belga, dopo la negativa avventura in Qatar, si ritroverà a Milano proprio venerdì per riaggregarsi definitivamente al gruppo da sabato. Due compagni invece anticiperanno, ovvero Joaquin Correa e André Onana. Il primo lo farà oggi. Mentre il secondo nella giornata di domani. Al ritorno dalla mini tournée maltese, Simone Inzaghi avrà quasi tutti i giocatori a disposizione eccetto per gli ancora superstiti Mondiale Dumfries, Lautaro Martinez, de Vrij e Brozovic.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno