Seiwald: «Inter squadra di classe! Sconfitta da non sopravvalutare»

Seiwald è uno dei giocatori che il Red Bull Salisburgo ha impegnato nella sconfitta per 4-0 contro l’Inter (vedi highlights). Il centrocampista austriaco classe 2001 non crede che il risultato possa lasciare strascichi.

AVVERSARIO DI SPESSORE – Nicolas Seiwald spiega cosa non ha funzionato nel Red Bull Salisburgo: «Sapevamo che non avevamo con noi molti giocatori della prima squadra, che sarebbero stati utilizzati tanti giovani. L’Inter, invece, è una squadra di classe e nel pieno della sua preparazione. Questa sconfitta è un peccato, ma non possiamo sopravvalutarla viste le condizioni generali. Ora abbiamo abbastanza tempo per rifiatare e ricominciare a gennaio».

Fonte: redbullsalzburg.at