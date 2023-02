Chawinga: «I miei 16 gol? Ringrazio Guarino e l’Inter Women! Adesso…»

Chawinga interviene nel post-partita di Inter-Fiorentina Femminile (vedi report). Di seguito le dichiarazioni dell’autrice della doppietta con l’Inter Women e capocannoniere in Serie A Femminile ai microfoni di Inter TV.

OTTIMO LAVORO – Un’entusiasta Tabitha Chawinga parla dopo la vittoria e la doppietta con la sua Inter Women. Così l’attaccante risponde ai microfono di Inter TV: «Era veramente importante vincere questa sfida oggi, dovevamo lottare per conquistare più punti possibili e cominciare al meglio la seconda fase. I 16 gol raggiunti in Campionato? Mi sento bene e ringrazio il coach Rita Guarino, le mie compagne per gli assist forniti e tutta la squadra. In questa prima fase abbiamo fatto un ottimo lavoro, con lo spirito giusto nel lottare ogni partita. Coppa Italia Femminile? Anche quella sfida è importante e sarà ancora più importante vincere».