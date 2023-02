Inter-Fiorentina Femminile termina 3-1: Alborghetti chiude il match!

Inter-Fiorentina Femminile termina 3-1. La 18ª giornata del Campionato di Serie A Femminile, allo Stadio KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti di Milano, finisce con una grande vittoria per l’Inter Women. Il colpo di testa di Alborghetti, sul finale, chiude definitivamente il match. Di seguito il report del secondo tempo di Inter-Fiorentina Femminile.

SECONDO TEMPO – Dopo il 2-1 del primo tempo in Inter-Fiorentina Femminile (vedi report), nella ripresa le nerazzurre continuano la manovra offensiva. La squadra viola tende ad abbassarsi e a chiudersi in area di rigore e solo in pochi casi riesce a ripartire e a infastidire l’Inter Women. Come accade al 63′, quando Alessia Piazza esce male e in anticipo lasciando i pali incustoditi. Fortunatamente, però, la Fiorentina non sfrutta bene l’occasione. Dall’altra parte, le nerazzurre si rendono facilmente pericolose, costruendo tante buone azioni che, però, non riescono a finalizzare. All’86‘ arriva finalmente il terzo gol interista, tanto cercato e meritato: Lisa Alborghetti, dopo la spizzata di Stefanie Van der Gragt, insacca di testa e chiude definitivamente la sfida. Inter-Fiorentina Femminile termina 3-1. La squadra di Guarino conquista tre punti importantissimi per la classifica di Serie A Femminile. La vittoria dello scontro diretto, infatti, permette all’Inter Women di posizionarsi al terzo posto e di staccare, così, di un punto le avversarie.