Chawinga trascina l’Inter Women contro la Fiorentina! Premio di MVP

L’Inter Women di Rita Guarino supera la Fiorentina per 3-1. Protagonista assoluta del match Tabitha Chawinga: l’attaccante malawiana, autrice di una doppietta, è l’MVP della gara.

STRARIPANTE – È Tabitha Chawinga l’MVP di Inter-Fiorentina Women (vedi pagelle). L’attaccante malawiana è stata determinante nella vittoria delle nerazzurre grazie alla doppietta siglata a metà del primo tempo. Un bottino che poteva essere più ghiotto per la giocatrice, che si è vista annullare il gol della possibile tripletta per fuorigioco. A lei, come segnalato da un post dell’Inter sui canali ufficiali del club nerazzurro, il premio di Miglior giocatrice del match. Di seguito il post.

