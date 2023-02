Inter-Fiorentina Women 3-1, Serie A Femminile: pagelle. Chawinga incanta

Inter-Fiorentina Women 3-1. Le nerazzurre hanno chiuso benissimo la stagione regolare di Serie A Femminile, ora ci sarà la Poule Scudetto. Tutte promosse, ma spicca la fantastica Chawinga. Le pagelle

PIAZZA 6,5: Può fare poco sul gol del vantaggio viola, ma per il resto è sempre attenta e concentrata. Bravissima nella ripresa a fermare Severini nell’uno contro uno.

Inter-Fiorentina Women, le pagelle: difesa

VAN DER GRAGT 6,5: Grande partita della centrale olandese, che prima squilla con un colpo di testa su punizione per poi amministra bene la sua retroguardia.

ALBORGHETTI 7: Ottima partita anche del capitano, che nella difesa a tre dimostra grande duttilità giocando sia centrale che braccetto di sinistra. Conclude la sua prestazione con la rete che chiude la partita.

FORDOS 6: Bene anche l’ungherese classe 2001. Brava in fase difensiva, ma anche in ottica costruzione di gioco smistando il pallone da dietro. Prova positiva.

Inter-Fiorentina Women, le pagelle: centrocampo

THOGERSEN 6,5: Come Merlo dall’altro lato, è una continua spina nel fianco. Sulla fascia va diverse volte sul fondo, mettendo anche dei buoni cross. Molto molto positiva la sua partita.

MIHASHI 6,5: Gioca al suo ritmo, ma lo fa molto bene. Gestisce bene il centrocampo, dettando anche i tempi e duettando benissimo anche con Merlo.

SANTI 5,5: La meno in palla dell’Inter. Perde qualche pallone in mezzo ed entra in difficoltà nel leggere la posizione di Catena.

Dal 64’ SIMONETTI 6: Bella notizia il suo rientro in campo dopo oltre un mese. Condizione già buona con qualche folata delle sue.

MERLO 7: Prova fantastica dell’esterno sinistro. Attacca, difende e mette in porta anche le compagne come nel gol del pareggio di Chawinga.

Inter-Fiorentina Women, le pagelle: attacco

PANDINI 6,5: Molto attiva, si fa vedere tanto in avanti e conclude anche molto bene dalla distanza. Ci vuole un paio di volte la miglior Schroffenegger per neutralizzarla.

POLLI 6,5: Oggi non segna ma si mette come sempre al servizio della squadra. Chawinga domina, ma lei c’è e si fa apprezzare. Esce nel secondo tempo.

Dal 74’ AJARA 6: Buon ingresso della giocatrice del Camerun. Sfiora la rete nel finale, ma bravissima Schroffenegger a dirgli di no.

CHAWINGA 8: Pazzesca e dir poco. Altra prestazione sontuosa della fortissima giocatrice del Malawi, arrivata a quota 16 gol nel campionato regolare. Fa un gol più bello dell’altro ed è letteralmente imprendibile.

Inter-Fiorentina Women, le pagelle: coach

GUARINO 7: L’Inter chiude bene la regular season: vittoria e sorpasso sulla Fiorentina. L’ottima stagione è merito della sua grande esperienza. Oggi altra bella gestione della squadra. Ora testa a Coppa Italia e Poule Scudetto.