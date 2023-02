Bologna-Inter, i convocati di Thiago Motta: due assenze pesanti in attacco

Bologna-Inter andrà in scena domani al “Dall’Ara”. Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per la sfida: due assenze pesanti in attacco per l’allenatore che dovrà rinunciare a Marko Arnautovic e Joshua Zirkzee. In difesa out Bonifazi

Bologna-Inter, i convocati di Thiago Motta

Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Cambiaso, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Schouten, Soriano, Pyyhtia

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Sansone, Raimondo

Fonte: bolognafc.it