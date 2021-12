Bonetti: «Inter Women non aveva chissà quale obiettivo all’inizio ma ora…»

Bonetti è andata in rete anche oggi, permettendo all’Inter Women di recuperare un punto importante. Al termine di Inter-Sassuolo di Serie A Femminile, l’attaccante nerazzurra analizza la prima parte di stagione rispondendo alle domande di LA7

CRESCITA NERAZZURRA – Un’altra rete, la quinta stagionale con l’Inter Women, ma Tatiana Bonetti non si accontenta: «Sono molto contenta del gol, meno della prestazione della squadra. Perché secondo me dovevano gestire meglio il risultato. Sull’1-0 dovevamo stare calme e continuare a giocare, cosa che non abbiamo fatto e siamo andate un po’ in difficoltà. L’allenatrice (Rita Guarino, ndr) ci sta insegnando tante cose: avere il carattere e non mollare mai. Questa è l’unica cosa positiva: la dimostrazione di carattere, al di là dei risultati. Sono una delle più grandi in rosa. Ho un’esperienza che sapevo di dover mettere a disposizione per le più piccole e spero serva loro per crescere. A inizio campionato non ci siamo fissati chissà quale obiettivo, dobbiamo essere onesti. Abbiamo la volontà di crescere e penso si veda in campo. Adesso che ci crediamo di più, perché abbiamo visto che abbiamo le possibilità, cercheremo di stare ai vertici della classifica». Queste le parole di Bonetti al termine di Inter-Sassuolo di Serie A Femminile (vedi articolo).