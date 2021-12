Ranocchia: «Scudetto sogno realizzato. Una la partita più emozionante»

Andrea Ranocchia è stato intervistato per il Matchday Programme ufficiale di Inter-Cagliari, diciassettesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle ore 20.45. Il difensore nerazzurro ha parlato della gioia di vincere lo scudetto e ricordato qual è stata per lui la partita più emozionante in nerazzurro. Leggi qui l’intervista completa.

SOGNO REALIZZATO – Andrea Ranocchia ha parlato della gioia per aver vinto lo scudetto: «Con lo scudetto ho realizzato il sogno che ho inseguito in tutti questi anni all’Inter. Una gioia che ho condiviso con la mia famiglia. È stato bello averli allo stadio quando abbiamo alzato la coppa. Mi piace parlare ai ragazzi delle mie esperienza perché negli anni ho vissuto tante cose, mi sono tolto belle soddisfazioni ma ho anche vissuto momenti difficili. È una cosa che sento dentro».

PARTITA DA RICORDARE – Andrea Ranocchia ha poi parlato di quella che – per lui – è stata forse la partita più emozionante della sua esperienza all’Inter: «Tra le partite più emozionanti che ho giocato c’è sicuramente quella contro il Bayern Monaco. Quella rimonta a casa loro fu spettacolare. Ricordo il mio salvataggio in scivolata sulla linea di porta per evitare il loro terzo gol e poi le reti di Sneijder e Pandev per la qualificazione».

Fonte: Matchday Programme Inter-Cagliari