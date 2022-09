Viktoria Plzen-Inter U19 per il rilancio: Chivu cerca la prima vittoria

L’Inter allenata da Cristian Chivu oggi torna a giocare in Youth League per la sfida valevole per la seconda giornata del Girone C. I ragazzi dell’Under-19 vogliono rialzare la testa e trovare la prima gioia stagionale.

PER IL RILANCIO – L’Inter Under-19 oggi alle 13 sfida il Viktoria Plzen dei pari età in Youth League in una delicatissima sfida di Youth League (vedi QUI). I ragazzi allenati da Cristian Chivu, difatti, da inizio stagione non hanno ancora vinto una sfida. In campionato, difatti, in cinque partite ne hanno pareggiate due e perse ben tre. Inizio horror per i nerazzurri, sconfitti anche alla prima giornata di Youth League contro il Bayern Monaco. Anche i cechi arrivano dalla sconfitta con il Barcellona. Una vittoria sarebbe vitale per provare a cambiare marcia e rilanciarsi anche in campionato.