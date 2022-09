Skriniar freddo sul rinnovo, ma Inter tranquilla: presto succederà qualcosa – CdS

Skriniar ha preferito non parlare dell’interesse del PSG, e neanche della situazione rinnovo con l’Inter. La società è consapevole del fatto che a breve tutto potrebbe cambiare. Secondo il Corriere dello Sport, già nel corso della sosta qualcosa potrebbe accadere.

IL RINNOVO – Milan Skriniar è concentrato per la sfida di UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen e non pensa al PSG, anzi “dribbla” anche le domande legate a un possibile rinnovo con l’Inter. Non sarà facile e questo si era capito, soprattutto alla luce del contratto proposto proprio dai francesi. Ma la società resta tranquilla, anzi già durante la sosta è previsto un importante colloquio tra Marotta, Ausilio e l’agente dello slovacco, Sistici. Magari sarà quello il momento in cui le cose diventeranno più chiare. Come già ribadito, resta però un nodo da superare: l’Inter era convinta di rinnovare l’accordo in scadenza il 30 giugno 2023 offrendo 5,5 milioni netti più bonus a stagione. Adesso gli uomini mercato di Zhang hanno capito che una simile proposta non basta più.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti