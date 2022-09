Scharer arbitro di Viktoria Plzen-Inter: oggi debutto assoluto

Scharer sarà l’arbitro di Viktoria Plzen-Inter, partita della seconda giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023 in programma alle ore 18.45. Questa la scheda del direttore di gara della federazione svizzera, ufficializzato nella designazione arbitrale di domenica per il match della Doosan Aréna.



NIENTE PRECEDENTI – Viktoria Plzen-Inter sarà la prima partita per Sandro Scharer come arbitro dei nerazzurri. Il direttore di gara svizzero sta avendo buoni riscontri a livello di competizioni UEFA, con una crescita graduale negli ultimi anni. Nella prima giornata di questa Champions League ha diretto, martedì scorso, lo 0-3 del Real Madrid in casa del Celtic. Scharer è classe ’88, ma è internazionale fin dal 2015.