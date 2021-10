VIDEO – Cagliari-Inter 1-1, Primavera: gol e highlights della partita

Cagliari-Inter, match della settima giornata del Campionato Primavera 1 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Centro Sportivo Asseminello di Assemini.



PARI DA NON BUTTARE – Cagliari-Inter 1-1 nella settima giornata del Campionato Primavera 1. In un match piuttosto complicato l’Inter riesce a evitare la sconfitta e portare a casa un punto da non disdegnare. Il Cagliari gioca meglio il primo tempo, al 23′ Lisandru Tramoni si libera bene in area dalla destra ma il suo tiro esce di poco. Dieci minuti dopo però il giocatore corso, servito da un gran lancio di Bruno Conti, fa una giocata molto simile e stavolta il sinistro è vincente. Dalle parti del portiere del Cagliari tiri in porta non ne arrivino, nonostante l’Inter schieri per la prima volta in stagione con la Primavera Martin Satriano. Ci vogliono i cambi di Cristian Chivu per sistemare una situazione che si stava complicando col passare dei minuti. Al 70′ angolo da destra di Lorenzo Peschetola (uno degli ingressi a gara in corso), Satriano colpisce di testa e la deviazione di Giovanni Fabbian è vincente. La palla sbatte sulla traversa, rimbalza oltre la linea ed è respinta quando ormai l’1-1 era già cosa fatta. Anche il centrocampista era uno dei subentrati. Nel finale non succede granché.

Video con gli highlights di Cagliari-Inter Primavera dal canale ufficiale YouTube della società.