Carboni jr brilla con l’Italia Under-17: in gol e qualificazione fatta

Valentin Carboni, classe 2005 e fratello minore di Franco, non era a disposizione dell’Inter in questo weekend. Motivo? Era impegnato con l’Italia Under-17, dove ha realizzato un gol.

VITTORIA – L’Italia Under-17 di Bernardo Corradi vince in casa dell’Irlanda del Nord per 0-2 e accede alla seconda fase delle qualificazioni europee. Al 48′ è Valentin Carboni, classe 2005 dell’Inter già visto anche in Primavera in UEFA Youth League con lo Sheriff, a sbloccare le marcature dopo che nel primo tempo aveva colpito un legno. Di Giacomo Marconi il raddoppio nel terzo minuto di recupero. L’Under-17 azzurra, con Carboni, giocherà di nuovo contro la Scozia martedì alle 16 ora italiana a Portadown.