Vezzoni assist e gol, Inter-Empoli da 0-1 a 2-1 in 3′: primo tempo in vantaggio

Primavera, Inter-Empoli in campo a Sassuolo. Appena terminato il primo tempo della partita valida per la seconda e ultima semifinale del Campionato Primavera 1, in sfida secca. Risultato ribaltato in 3′ grazie ai quinti, Zanotti e Vezzoni

PRIMO TEMPO – Inizio da dimenticare per l’Inter, che va sotto al 13′ dopo una triangolazione che manda in rete Lipari, che sfrutta l’assist involontario di Sottini. Molto meglio l’Empoli per un’abbondante mezz’ora di gioco. Poi al 34′ Zanotti di testa è preciso e puntuale sul cross di Vezzoni dalla destra, dopo un’azione insistita. Un minuto dopo Satriano e Oristanio sprecano in coppia il gol del vantaggio a porta quasi sguarnita. Il pareggio porta l’Inter ad assediare la porta dell’Empoli e al 37′ Vezzoni di sinistro supera Hvalic, risolvendo una mischia in area. In pieno recupero Stankovic di piede salva l’Inter dal pareggio certo. La prima frazione di gioco di Inter-Empoli termina 2-1 in favore dell’Inter: da 0-1 a 2-1 nel giro di 3′.

2 INTER – EMPOLI 1

MARCATORI: Lipari (E) al 13′, Zanotti (I) al 34′ e Vezzoni (I) al 37′.

INTER UNDER-19 (3-5-2): 1 Stankovic (C); 5 Kinkoue, 4 Hoti, 3 Sottini; 2 Zanotti, 8 Casadei, 20 Squizzato, 30 Wieser, 14 Vezzoni; 10 Oristanio, 9 Satriano.

A disposizione: 12 Rovida, 21 Magri; 6 Sangalli, 7 Persyn, 11 Bonfanti, 16 Lorenzo Moretti, 17 Lindkvist, 22 Fonseca, 23 C. Dimarco, 24 Mirarchi, 27 Andrea Moretti, 28 Boscolo Chio.

Allenatore: A. Madonna

EMPOLI UNDER-19 (4-3-1-2): 1 Hvalic; 20 Donati (C), 19 Siniega, 6 Pezzola, 3 Rizza; 21 Fazzini, 4 Asllani, 8 Belardinelli; 10 Baldanzi; 7 Lipari (11 Bozhanaj dal 41′), 17 Ekong.

A disposizione: 27 Biagini; 5 Degli Innocenti, 12 Toccafondi, 13 Keramitsis, 14 Indragoli, 15 Morelli, 16 Sidibe, 22 Martini, 23 Manfredi, 30 Lombardi, 31 Rossi.

Allenatore: A. Buscè

Arbitro: D. Rutella della sezione di Enna.

NOTE – Recupero: 3′ (PT).