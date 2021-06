Koke: «Perisic assenza importante, ha dato tanto alla Croazia»

Koke – centrocampista dell’Atletico Madrid – ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Croazia e Spagna, valevole per gli ottavi di finale di EURO 2020. Il giocatore della nazionale iberica si è soffermato sull’assenza forzata di Ivan Perisic causa Coronavirus (vedi articolo).

INDISPONIBILE – Lo dice chiaramente Koke: l’assenza di Ivan Perisic nella sfida tra Croazia e Spagna sarà sicuramente pesante, ma non sarà decisiva. Secondo il centrocampista dell’Atletico Madrid e della nazionale iberica, infatti, sarà in ogni caso una sfida difficile. Anche senza il numero 44 dell’Inter. Queste le sue parole: «È un’assenza importante, ha dato tanto alla Croazia. Ma sono sicuro che chiunque lo sostituisca, lo farà al meglio. Si gioca in undici contro undici, non ci sarebbe stato solo Perisic in campo».