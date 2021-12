Satriano torna al gol, l’Inter Primavera alla vittoria: 0-2 a Napoli, Rovida protagonista

Satriano mette la sua prima firma stagionale in Napoli-Inter, partita valida per la 11ª giornata del Campionato Primavera 1. L’attaccante uruguayano chiude la pratica azzurra ma Chivu deve ringraziare soprattutto Rovida. Apprensione per Pelamatti

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-1 del primo tempo in favore dell’Inter (vedi articolo), la ripresa viene condizionata dallo spavento per il brutto infortunio rimediato da Andrea Pelamatti (vedi aggiornamento). Poi sale in cattedra il numero 1 William Rovida, che al 66′ respinge il rigore battuto da Giuseppe Ambrosino, che sulla ribattuta colpisce la traversa. E al 73′ Cesare Casadei dalla destra trova in area Martin Satriano, che deve solo appoggiare in rete. Termina 0-2 con il ritorno di Satriano al gol. Rovida si conferma pararigori e l’Inter di Cristian Chivu torna alla vittoria dopo l’eliminazione in Coppa Italia Primavera, proprio ai rigori.

0 NAPOLI – INTER 2

MARCATORI: Casadei (I) al 21′ e Satriano (I) al 73′.

NAPOLI (3-4-2-1): 1 Idasiak (C); 2 Barba, 3 Costanzo (71 Toure dall’87’), 18 D. Hysaj; 19 Di Dona (7 Acampa dal 74′), 94 Saco, 15 Spavone, 28 Marchisano; 32 D’Agostino, 11 Cioffi (30 Vergara dal 53′); 10 Ambrosino (99 Mercurio dall’87’).

A disposizione: 22 Boffelli; 6 Gioielli, 8 De Pasquale, 24 Marranzino, 26 Pontillo, 27 Spedalieri, 33 Giannini, 37 De Marco.

Allenatore: Nicolò Frustalupi

INTER (4-3-1-2): 1 Rovida; 19 Silvestro, 23 A. Moretti (13 Matjaz dal 90′), 15 Fontanarosa, 29 Pelamatti (27 Dervishi dal 63′); 8 Casadei (C), 16 Cecchini Muller (4 Sangalli dal 76′), 24 Andersen (14 Fabbian dal 63′); 10 Iliev; 31 Curatolo (22 Abiuso dal 76′), 20 Satriano.

A disposizione: 21 Botis, 40 Raimondi; 7 Peschetola, 18 Nunziatini, 25 Grygar, 28 Villa.

Allenatore: Cristian Chivu

ARBITRO – Mario Saia della sezione di Palermo.

NOTE – Rovida (I) para un rigore ad Ambrosino (N) al 66′; Ammoniti: Spavone (N) al 51′ e Satriano (I) al 71′; Espulso: Saco (N) al 40′; Recupero: 2′ (PT) e 8′ (ST).