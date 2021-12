Pelamatti colpito in testa in Napoli-Inter Primavera: esce in barella cosciente dopo i soccorsi

Pelamatti è appena uscito dal campo in barella in seguito a un brutto colpo subito nel secondo tempo di Napoli-Inter del Campionato Primavera 1. Il 17enne nerazzurro è cosciente

BRUTTO INFORTUNIO – Attimi di paura a inizio secondo tempo di Napoli-Inter del Campionato Primavera 1. Il classe 2004 nerazzurro, Andrea Pelamatti, è rimasto vittima di un brutto infortunio di gioco ed è uscito in barella solo dopo i soccorsi di rito. Trattandosi di una botta in testa, l’attenzione dei sanitari è stata massima fin da subito. Il difensore dell’Inter Under-19, colpito in testa da un calcio fortuito dell’avversario in area di rigore, ha lasciato il campo cosciente dopo la caduta. I soccorsi si sono prolungati per oltre cinque minuti, soprattutto perché nel cadere è sembrato perdere i sensi. Siamo in attesa di novità sulle condizioni di Pelamatti, anche se in campo è tornata la tranquillità e questa è la prima buona notizia dopo la paura iniziale.