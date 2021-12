Casadei è una sentenza: Napoli-Inter 0-1 dopo 45′ e superiorità numerica

Casadei mette a segno un altro gol dei suoi. Un gol che al momento decide Napoli-Inter, partita valida per la 11ª giornata del Campionato Primavera 1. Il vantaggio non è solo di risultato ma anche numerico, visto che il Napoli è in dieci

PRIMO TEMPO – La partita si sblocca appena prima di metà frazione, quando il colpo di testa del solito Cesare Casadei si insacca alle spalle del numero 1 azzurro. L’Inter di Cristian Chivu, come in occasione del gol, fa valere i suoi centimetri sugli sviluppi del calcio d’angolo e anche in altre situazioni a palla alta. In campo nel Campionato Primavera 1 anche Martin Satriano, che torna a disposizione dopo l’assurda squalifica per tre giornate. Al 40′ la partita cambia per l’espulsione di Coli Saco, che reagisce spingendo Nikola Iliev dopo un contrasto. Il primo tempo di Napoli-Inter termina 0-1 e porta la firma di Casadei.

0 NAPOLI – INTER 1

MARCATORE: Casadei (I) al 21′.

NAPOLI (3-4-2-1): 1 Idasiak; 2 Barba, 3 Costanzo (C), 18 D. Hysaj; 19 Di Dona, 94 Saco, 15 Spavone, 28 Marchisano; 32 D’Agostino, 11 Cioffi; 10 Ambrosino.

A disposizione: 22 Boffelli; 6 Gioielli, 7 Acampa, 8 De Pasquale, 24 Marranzino, 26 Pontillo, 27 Spedalieri, 30 Vergara, 33 Giannini, 37 De Marco, 71 Toure, 99 Mercurio.

Allenatore: Nicolò Frustalupi

INTER (4-3-1-2): 1 Rovida; 19 Silvestro, 23 A. Moretti, 15 Fontanarosa, 29 Pelamatti; 8 Casadei (C), 16 Cecchini Muller, 24 Andersen; 10 Iliev; 31 Curatolo, 20 Satriano.

A disposizione: 21 Botis, 40 Raimondi; 4 Sangalli, 7 Peschetola, 13 Matjaz, 14 Fabbian, 18 Nunziatini, 22 Abiuso, 25 Grygar, 27 Dervishi, 28 Villa.

Allenatore: Cristian Chivu

ARBITRO – Mario Saia della sezione di Palermo.

NOTE – Espulso: Saco (N) al 40′; Recupero: 2′ (PT).