Agostinelli: «Inter favorita ma mi aspetto sussulto d’orgoglio da Mourinho»

Alle 18.00 è in programma Roma-Inter, big match della 16ª giornata di Serie A. L’ex difensore Andrea Agostinelli ha dato la sua opinione sulla partita dell’Olimpico non sottovalutando Mourinho

ROMA-INTER − Agostinelli presenta la sfida dell’Olimpico tra Roma e Inter: «Per il Napoli è fisiologico non vincerle tutte, con l’Inter la sconfitta ci poteva stare. Nella capitale le cose non vanno bene per le due squadre Roma e Lazio, l’Inter è certamente la favorita, mi aspetto però un sussulto d’orgoglio da José Mourinho contro la sua ex squadra».

Fonte: Vikonos.com