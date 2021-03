Primavera, Sampdoria-Inter in campo. Appena terminato il primo tempo della partita valida per la 16ª giornata del Campionato Primavera 1, la prima del girone di ritorno. Poche occasioni ma partita equilibrata

PRIMO TEMPO – A Bogliasco (GE) l’Inter Under-19 di Madonna non riesce a sbloccare il risultato. Le migliori occasioni sono per Satriano e Casadei ma senza trovare la via del gol. Buona la reazione della Sampdoria di Tufano, che impensierisce seriamente Rovida solo una volta. Il risultato di Sampdoria-Inter è ancora fermo sullo 0-0 dopo i primi 45′ di gioco.

0 SAMPDORIA – INTER 0

SAMPDORIA UNDER-19 (3-4-1-2): 1 Zovko; 2 Angileri, 3 Obert, 6 Giordano; 7 Ercolano, 5 Siatounis, 4 Yepes Laut, 10 Trimboli (C); 8 Brentan; 11 Di Stefano, 9 Prelec.

A disposizione: 12 Saio; 13 Aquino, 14 Marrale, 15 Paoletti, 16 Francofonte, 17 Canovi, 18 Montevago, 19 Somma, 20 Pedicillo, 21 Napoli, 22 Sepe, 23 Gaggero.

Allenatore: F. Tufano

INTER UNDER-19 (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Zanotti, 4 Andrea Moretti, 5 Sottini (C), 3 Dimarco; 8 Boscolo Chio, 6 Wieser, 7 Casadei; 10 Lindkvist; 9 Akhalaia, 11 Satriano.

A disposizione: 12 Botis; 13 Vezzoni, 14 Tonoli, 15 Mirarchi, 16 Iliev, 17 Goffi, 18 Fonseca, 19 Bonfanti.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: L. Angelucci della sezione di Foligno (PG).

NOTE – Ammonito: Satriano (I) al 39′; Recupero: 2′ (PT).