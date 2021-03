Inter, aprile adesso è il mese scudetto: calendario sempre più compresso

L’Inter, dopo il rinvio del match contro il Sassuolo, che probabilmente verrà recuperato in aprile, ha un calendario sempre più compresso. Sarà il mese decisivo per la corsa scudetto

RINVIO – Il rinvio del match fra Inter e Sassuolo presenta alcuni pro e diversi contro (qui l’approfondimento). Tra i contro, c’è certamente una compressione maggiore del calendario, non prevista inizialmente da Conte. Ad aprile, infatti, verrà presumibilmente recuperato il match contro il Sassuolo, nel mese che diventa il vero e proprio spartiacque per la corsa scudetto. Se, come prevedibile, il match contro i neroverdi verrà recuperato il 7 aprile, l’Inter, prima del decisivo match contro il Napoli, avrà tre match in poco meno di 7 giorni.

CALENDARIO COMPRESSO – Il calendario, le cui date sono ancora da confermare dalla Lega Serie A, già compresso di per sé in una stagione così particolare vista la pandemia che ha colpito il globo, potrebbe diventare ancora di più caotico: l’Inter scenderà in campo a Bologna, dopo la sosta, il 3 aprile. Il 7, ovvero quattro giorni dopo, è presumibile il recupero del match contro il Sassuolo. L’11 aprile, invece, andrà di scena il match di San Siro contro il Cagliari. Tre sfide delicate, contro avversari che, sulla carta, possono creare dei problemi alla formazione nerazzurra. Conte dovrà approfittare di questi giorni di riposo per ricaricare le batterie ed arrivare al meglio al periodo decisivo della stagione. Aprile è il vero e proprio “mese scudetto”.