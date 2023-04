Roma-Inter Primavera, le pagelle: poche sufficienze tra i nerazzurri

Roma-Inter di Coppa Italia Primavera termina 1-0 per i padroni di casa (vedi tabellino). Nerazzurri in difficoltà per tutta la partita, come si nota dalle poche sufficienze.

NIKOLAOS BOTIS 6 – Non può nulla sul gol, ma sebbene non faccia miracoli, para tutti gli altri tiri che gli arrivano.

Roma-Inter Primavera, pagelle – LA DIFESA

KRISTIAN DERVISHI 5,5 – Cherubini gli fa venire il mal di testa. Qualche buona progressione ma nulla più

SHERIFF KASSAMA 5 – Si perde Keramtsis in occasione del gol giallorosso, rovinando così una prestazione tutto sommato positiva.

Dal 83′ ANDREA PELAMATTI SV

SAMO MATJAZ 5,5 – L’esordio in Primavera, considerando l’avversario, non è per nulla facile.

ANDREA POZZI 5,5 – Stesso discorso di Dervishi: Volpato fa il buono e il cattivo tempo dalle sue parti.

Dal 83′ DENNIS CURATOLO SV

Roma-Inter Primavera, pagelle – IL CENTROCAMPO

EBENEZER AKINSANMIRO 5,5 – Nel primo tempo è in grande difficoltà come tutto il centrocampo. Esce per infortunio

Dal 63′ JACOPO MARTINI 5 – Non riesce a incidere in nessun modo

ALEKSANDAR STANKOVIC 6 – Sempre pericoloso con i suoi piazzati, nella ripresa prova anche a cucire il gioco.

ISSIAKA KAMATE 5,5 – Un tiro pericoloso non basta per raggiungere la sufficienza.

Dal 77′ SILAS ANDERSEN SV

Roma-Inter Primavera, pagelle – L’ATTACCO

NIKOLA ILIEV 5,5 – Una gran conclusione nel primo tempo parata da Baldi. Per il resto pochissimi – se non zero – acuti.

Dal 77′ AMADOU SARR SV

FRANCESCO PIO ESPOSITO 6 – Buon lavoro in fase di protezione palla e di sponde.

ENOCH OWUSU 5,5 – Non riesce a sfruttare l’ammonizione di Cheti per puntarlo. Inoltre, ha un’occasione incredibile per portare in vantaggio l’Inter ma non la sfrutta.

Il voto alla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 5,5 – La squadra nel primo tempo soffre terribilmente il possesso della Roma e non riesce mai a uscire dalla propria trequarti. Nella ripresa la reazione c’è, ma il gol della Roma annulla tutto il buon lavoro fatto.