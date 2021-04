Primavera, l’Under-19 di Madonna va in trasferta: data e ora di Ascoli-Inter

Primavera, weekend in trasferta per l’Inter Under-19 di Madonna. Il prossimo impegno di campionato offre la sfida Ascoli-Inter, utile per provare ad accorciare le distanze dalla vetta

DATA E ORA – Dopo lo 0-0 casalingo contro la SPAL (vedi articolo), l’Inter Under-19 di Armando Madonna torna in campo e va in trasferta. Precisamente, va in casa del fanalino di coda Ascoli, ultimo con appena 5 punti. La squadra nerazzurra, invece, è ancora terza a quota 30 punti. Una posizione che non cambierà in questo weekend vista la distanza dalla Sampdoria (34) seconda e dalla Juventus (26) quarta con Genoa e Sassuolo. Si gioca la 18ª giornata del Campionato Primavera 1, la terza del girone di ritorno. L’appuntamento con Ascoli-Inter è fissato per domani – sabato 10 aprile 2021 – a partire dalle ore 11.00. Come di consueto, Inter-News.it seguirà l’evento e aggiornerà i propri lettori dalle formazioni ufficiali fino al tabellino finale.