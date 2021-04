Inter, col Cagliari obiettivo 11: Conte sulle orme del record di Mancini

Nella sfida di domenica contro il Cagliari (QUI le ultime sulla formazione), l’Inter avrà la grande occasione di raggiungere le undici vittorie consecutive in campionato. Antonio Conte insegue il record di Roberto Mancini risalente al 2006/2007, con la bellezza di 17 vittorie di fila.

STRISCIA DI VITTORIE – Dieci vittorie in dieci partite del girone di ritorno. Un risultato mai fatto registrare nel campionato di Serie A. Fino allo scorso mercoledì, quando il 2-1 firmato da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez contro il Sassuolo, ha fatto raggiungere all’Inter questo record. Una striscia che, al momento, può solo che essere migliorata. Partita dopo partita. Giornata dopo giornata. Sulle orme di quanto fatto da Roberto Mancini nel lontano 2006/2007.

DA UNDICI A DICIASSETTE – Ecco allora che Antonio Conte, con la sua Inter, può mettere nel mirino le diciassette vittorie consecutive di Mancini. Il tecnico leccese, in questo senso, ha già superato un mostro sacro della storia dell’Inter, ovvero José Mourinho che, nelle due stagioni alla guida della squadra nerazzurra, non riuscì a superare un massimo di otto vittorie di fila. Con nove partite ancora a disposizione, a partire da quella di domenica contro il Cagliari, Conte potrebbe arrivare addirittura a 19. Difficile, anzi, quasi impossibile pensare di riuscire a vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato. Eppure, come si dice in questi casi, “l’unico limite è il cielo”. Perché non provare a superarlo?