De Rossi, ricovero ospedaliero a causa del Covid-19: solo precauzione

Daniele De Rossi è stato ricoverato in ospedale a causa del Covid-19. A riportarlo “Sport Mediaset”, che fa in ogni caso notare come le condizioni del giocatore non siano preoccupanti.

RICOVERO – Dopo il focolaio di Covid-19 che ha colpito il ritiro della nazionale italiana, Daniele De Rossi – membro dello staff del Commissario Tecnico Roberto Mancini – è stato ricoverato all’ospedale Spallanzani. In ogni caso il motivo è semplicemente precauzionale, dal momento che le condizioni generali dell’ex giocatore della Roma non destano preoccupazioni e sono ritenute buone. In ogni caso verrà valutato giorno per giorno.

Fonte: Sport Mediaset