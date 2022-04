Primavera, Inter-SPAL: le formazioni ufficiali! Chivu ritrova i pupilli di Inzaghi

Primavera in campo in anticipo rispetto al weekend. Appena comunicate le formazioni ufficiali di Inter-SPAL, partita valida per la 32ª giornata del Campionato Primavera 1, la quindicesima del girone di ritorno. Sfida in scena a presso il Centro di Formazione “Suning in memoria di Giacinto Facchetti” di Milano a partire dalle ore 17:00. Cristian Chivu ritrova alcuni dei suoi giovani più talentuosi di recente aggregati da Simone Inzaghi in Prima Squadra (Mattia Sangalli e Franco Carboni, ndr). Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-SPAL in Primavera 1

INTER U19 (4-3-1-2): 21 Botis; 19 Silvestro, 5 Hoti, 3 Cortinovis (C), 6 Franco Carboni; 8 Casadei, 4 Sangalli, 14 Fabbian; 7 Peschetola; 9 Jurgens, 35 Zuberek.

A disposizione: 12 Basti, 32 Calligaris; 10 Iliev, 15 Fontanarosa, 16 Cecchini Muller, 18 Nunziatini, 22 Abiuso, 23 Andrea Moretti, 25 Grygar, 27 Dervishi, 38 Valentin Carboni.

Allenatore: Cristian Chivu

Primavera, Inter-SPAL: le scelte degli ospiti

SPAL U19: 22 Magri; 3 Borsoi, 5 Csinger, 6 Nador, 11 Forapani, 28 Puletto, 38 Wilke, 40 Sperti, 77 Noireau, 80 Mihai, 99 Ellertsson.

A disposizione: 1 Rigon; 2 Bugaj, 4 Saio, 14 Simonetta, 17 Orfei, 18 De Milato, 21 Fiori, 24 Saiani, 30 Roda, 34 Breit, 37 Contiliano, 49 Traoré.

Allenatore: Paolo Mandelli