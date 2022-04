Udinese-Inter, crescono le quotazioni di Handanovic! Un altro bene – Sky

Udinese-Inter è la sfida in programma domenica 1 maggio alle ore 18.00 alla Dacia Arena. Secondo le ultime di Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, migliorano le condizioni di Handanovic e Gosens. Di seguito le sue dichiarazioni

NOTIZIE POSITIVE – Udinese-Inter è la sfida che andrà in scena alla Dacia Arena domenica alle ore 18.00. Simone Inzaghi, dopo la debacle sul campo del Bologna, potrà quasi certamente contare su Samir Handanovic: «Notizie positive per quanto riguarda Handanovic, ad Udine ci sarà e quindi al 95% sarà in porta. Calhanoglu out per squalifica, ma crescono le quotazioni di Vidal che sta bene. Bastoni no, bisognerà aspettare un po’. Non penso che verrà rischiato e allora Inzaghi dovrà pensare a chi mettere in campo: se confermare Dimarco o spostare D’Ambrosio. Progressi per Gosens, ha svolto lavoro personalizzato in campo e domani forse sarà in gruppo e quindi potrebbe esserci la convocazione».