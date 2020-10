Primavera Inter-Ascoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Madonna

Armando Madonna Inter Primavera

Primavera Inter in campo per la sfida con l’Ascoli. Alle 11 è in programma la partita ed ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI – A breve l’Inter Primavera scenderà in campo per sfidare l’Ascoli (QUI le informazioni su dove vederla). Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

INTER: 1 Stankovic; 2 Moretti, 5 Kinkoue, 4 Cortinovis, 3 Vezzoni; 6 Sangalli, 7 Casadei, 8 Squizzato; 10 Oristanio; 11 Bonfanti, 9 Satriano

A disposizione: 12 Botis, 21 Magri, 13 Hoti, 14 Sottini, 15 Dimarco, 16 Tonoli, 17 Wieser, 18 Boscolo Chio, 19 Carboni, 20 Iliev, 22 Mirarchi, 23 Moretti A.

Allenatore: Armando Madonna

ASCOLI: 1 Radano, 2 Pulsoni, 3 Gurini, 4 Alagna, 5 Markovic, 6 Olivieri, 7 Lisi, 8 Franzolini, 9 Cudjoe, 10 Statev, 11 Palazzino

A disposizione: 12 Marinaro, 13 Santese, 14 Colistra, 15 Marucci, 16 Izzo, 17 Riccardo, 18 Ceccarelli, 19 Pozzessere, 20 Galletta, 21 D’Ainzara

Allenatore: Guillermo Ascabal

Arbitro: Mario Davide Arace

Assistenti: Alex Cavallina – Pietro Pascali