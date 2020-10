Conte che titolari sceglierÃ  per la Lazio? Altro turnover in vista

Conte che titolari sceglierà per la Lazio? Altro...

Conte che titolari sceglierà per la Lazio? Altro turnover in vista

Come gestirà Conte la sua rosa per Lazio-Inter? Il tecnico ha molte opzioni e ha dimostrato di avere intenzione di sfruttarle interamente.

NUOVE ROTAZIONI – Nelle prime due partite di Serie A Conte ha ruotato molto i suoi uomini, attingendo a tutte le risorse della sua rosa. La sfida con la Lazio è la terza della settimana. Il discorso è ancora valido. Domenica alle 15 probabilmente si vedranno nuovi cambiamenti nei titolari nerazzurri.

ROSA AMPIA – Conte vuole forze fresche. La scorsa stagione, quando per mesi è stato costretto a spremere al massimo un numero limitato di giocatori, lo ha segnato. E ora vuole una gestione diversa. Possibile anche grazie al fatto che ora gran parte della rosa conosce già i suoi dettami tattici. Non servono quindi minuti ufficiali per assimilare movimenti e automatismi.

ALTERNATIVE AFFIDABILI – Rispetto al Benevento i cambi potrebbero essere molti. Di nuovo. Soprattutto a centrocampo, dove la mediana può essere rivista anche totalmente. Nessuno stupore quindi se Conte cambiasse quindi tre, quattro, persino cinque dei suoi titolari rispetto all’ultima formazione. Anche perché i nuovi come Hakimi e Vidal ma anche chi era assente da molto come Sensi hanno tutti mostrato di sapere cosa fare sul campo. Tante alternative, affidabili.