Primavera, Inter-Ascoli (3ª giornata): diretta TV e LIVE streaming partita

Inter diretta TV LIVE streaming

Il Campionato Primavera 1 oggi offre Inter-Ascoli. Si gioca al Suning Youth Training Centre di Milano (ossia il centro sportivo di Interello) per la terza giornata del torneo. Ecco come seguire in diretta TV e LIVE streaming il match della formazione Under-19 di Madonna.

DOVE SEGUIRE LA PARTITA – L’appuntamento è fissato per oggi – sabato 3 ottobre 2020 – a partire dalle ore 11.00. Dopo la vittoria casalinga sulla Sampdoria (3-0) al debutto, l’Inter Primavera di Armando Madonna ha perso 2-1 sul campo della SPAL la scorsa settimana. La partita Inter-Ascoli Primavera verrà trasmessa in chiaro e in diretta TV su Sportitalia (canale 60 del DTT e in HD su SI Smart), ma anche in LIVE streaming sul sito di Sportitalia [Sportitalia.com] e sull’app ufficiale dell’emittente.

SITUAZIONE IN CLASSIFICA – L’Inter Under-19 di Armando Madonna ha tre punti in classifica, con quattro gol segnati e due subiti. L’Ascoli Under-19, invece, è ancora a quota zero e ha iniziato il campionato perdendo in casa 2-3 con la Roma (una delle due squadre a punteggio pieno, l’altra è il Sassuolo) e 1-2 con la Fiorentina. Seguite il pre-partita, gli aggiornamenti su Inter-Ascoli e il post-partita su Inter-News.it a partire dalla tarda mattinata di oggi.