Pirola richiesto dal Monza: ecco cosa manca per chiudere con l’Inter – SI

Lorenzo Pirola Inter-Pisa

Pirola può andare a fare esperienza in Serie B in questa stagione, più precisamente al Monza. Alfredo Pedullà, in chiusura di “Sportitalia Mercato”, spiega come si può concludere l’operazione con l’Inter.

ULTIMO PASSAGGIO – Alfredo Pedullà riassume la posizione di uno dei migliori prospetti del settore giovanile dell’Inter: «Il Monza prova ancora a fare qualcosa in difesa. Vuole Lorenzo Pirola, che è un difensore di grandissimo talento del 2002. Ci vuole il placet di Antonio Conte, si può fare».