Primavera, il ruolino dell’Inter U19 di Chivu nel segno del 3: metà classifica

L’Inter Under-19 di Chivu vive una situazione piuttosto paradossale in questa prima parte di stagione. Il freno a mano tirato nel Primavera 1 non è tale in Youth League, dove la squadra nerazzurra sta mostrando grandi cose. In Italia, invece, si va avanti nel segno del numero 3

NUMERO (IM)PERFETTO – Altra battuta d’arresto per l’Inter Under-19 di Cristian Chivu nel Campionato Primavera 1, dove l’avvio non è dei migliori a differenza di quanto succede in UEFA Youth League (vedi classifica). La squadra nerazzurra, battuta di misura in casa del Sassuolo (vedi articolo), non vede modificare la sua classifica. Finora il ruolino di marcia è nel segno del numero 3: 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte dopo 9 giornate, per un totale di 12 punti su 27 disponibili. La posizione in classifica? Ovviamente la numero 9, insieme al Cagliari, esattamente a metà. Il dato più allarmante, però, riguarda quello dei gol: solo 14 fatti e ben 12 subiti. Il miglioramento dovrà ripartire da qui. Adesso testa all’Europa, dove l’Inter U19 di Chivu finora sta mostrando di poter dire la sua. I margini di crescita in Italia sono enormi.