Santi: «Contenta del gol, ogni gara è importante. Ora testa a Milan-Inter»

L’Inter Women ha trionfato contro la Pro Sesto in Coppa. In rete anche la centrocampista Irene Santi che ha parlato anche ai microfoni di Inter Tv. Qualche battuta anche sulla prossima gara contro il Milan

PARTITA − Santi è entusiasta della vittoria dell’Inter in Coppa Italia (vedi report): «Sono contentissima per aver segnato un gol, perché ogni rete è importante che sia Coppa Italia o campionato. Era importante iniziare il cammino in Coppa con il piede giusto perché non bisogna mai sottovalutare nessuna partita, bisogna essere concentrate e fare sempre bene. Oggi abbiamo dimostrato che abbiamo rispettato tutte queste cose che ci siamo dette prima della gara».

DERBY − Santi pensa però anche alla prossima gara: «La prossima partita di campionato sarà contro il Milan: il derby è sempre una partita importantissima e non vediamo l’ora di giocarla. La prepareremo al meglio perché vogliamo fare bene».

Fonte: Inter.it