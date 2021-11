Inter-Napoli guardando la classifica anche dal basso: questione di priorità

Inter-Napoli è lo scontro diretto che potrebbe condizionare non poco le gerarchie in Serie A in questo finale di 2021. I tre punti sono pesantissimi, soprattutto lato Inter. E adesso bisogna iniziare a guardare la classifica da ambo le parti

NUOVO RISCHIO – L’importanza di Inter-Napoli aumenta dopo i risultati degli anticipi del sabato. In attesa di sapere come finiranno Lazio-Juventus (in campo dalle ore 18:00) e soprattutto Fiorentina-Milan (ore 20:45), il netto 5-2 di Atalanta-Spezia (vedi articolo) è significativo. A meno di 24 ore da Inter-Napoli, la classifica adesso dice che l’Inter e l’Atalanta sono a pari punti. A quota 25, che per il momento vale ancora il -7 dalla vetta ma nelle prossime ore potrebbe cambiare. Il terzo posto nelle ultime giornate non è mai stato in pericolo, ma adesso che è in co-abitazione bisogna iniziare a guardare anche la classifica dal basso. L’Inter deve accorciare dalla vetta per sognare il bis Scudetto, sì. Prima, però, tenga a debita distanza le squadre che vogliono rientrare nella lotta Champions League, dove dal secondo al quarto posto non cambia nulla. Questione di priorità: prima bisogna chiudere la pratica “quarto posto”, poi – semmai – pensare in grande.