Peschetola dell’Inter Primavera riceve il premio Berardino in Abruzzo

L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha vinto quest’anno lo scudetto di categoria. Un successo che ha visto anche come protagonista il giovane Lorenzo Peschetola. Il talento nerazzurro è stato premiato in Abruzzo.

RICONOSCIMENTO – Si è tenuto oggi, a Pescara, il Gran Galà del calcio abruzzese. Presente anche il giovane dell’Inter Lorenzo Peschetola. Il giocatore di Cristian Chivu infatti è stato premiato con il premo speciale Pierluigi Di Berardino. Quest’ultimo è stato una figura storica e indimenticabile del calcio abruzzese sia come dirigente e uomo di campo sia come anche pioniere del calcio a cinque. Un bel riconoscimento per Peschetola nato a Vasto, in provincia di Chieti.

Fonte: IlPescara