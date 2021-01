Madonna: «Atteggiamento giusto è la base per ottenere...

Madonna: «Atteggiamento giusto è la base per ottenere grandi risultati»

Armando Madonna Inter Primavera

Madonna ha analizzato la vittoria dell’Inter Primavera contro il Genoa nel recupero della quarta giornata di campionato Primavera 1 Tim, che ha visto anche il ritorno in campo di Vecino (vedi articolo). Il tecnico nerazzurro è molto soddisfatto dell’atteggiamento della squadra. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Inter TV”

ATTEGGIAMENTO – Armando Madonna parla così al termine di Inter-Genoa, recupero della quarta giornata di Primavera 1 TIM: «Abbiamo iniziato molto bene, poi quando il Genoa è rimasto in 10 abbiamo dovuto riprendere le misure. Dobbiamo migliorare ancora tanto, la prestazione con il Torino rimane più convincente ma può succedere con impegni così ravvicinati. Ci sono stati cambi, ma siamo sempre pronti, ci alleniamo bene e chi va in campo dà sempre il massimo. Pretendo sempre molto dalla squadra perché avere il giusto atteggiamento è la base per ottenere grandi risultati, abbiamo grandi qualità».