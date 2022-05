Italia U15, i convocati da CT Favo per doppia gara col Kosovo: 3 dell’Inter

rong>L’Italia U15 giocherà mercoledì 1 giugno e venerdì 3 giugno al Villaggio Azzurro di Novarello una doppia amichevole con i pari età del Kosovo. Ventitré i convocati da mister Massimiliano Favo, di cui tre dell’Inter.

I CONVOCATI – L’Italia Under-15 si radunerà lunedì 30 maggio a Novarello: “Reduce dal successo nel Torneo delle Nazioni, frutto di un percorso netto fatto di quattro vittorie in quattro partite con 12 gol all’attivo e solo 3 reti subite, la Nazionale Under 15 torna in campo per affrontare in una doppia amichevole i pari età del Kosovo. Le due gare sono in programma mercoledì 1° giugno (ore 15, diretta sul sito della FIGC) e venerdì 3 giugno (ore 11) al Villaggio Azzurro di Novarello.

Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 23 calciatori classe 2007, che si raduneranno lunedì 30 maggio a Novarello e nel pomeriggio sosterranno la prima seduta di allenamento“.

CONVOCATI ITALIA UNDER-15, TRE DELL’INTER

Portieri: Tommaso Vannucchi (Fiorentina), Andrea Sorrentino (Napoli);

Difensori: Federico Colombo (Milan), Giorgio Vezzosi (Sassuolo), Raul Zinni (Roma), Francesco Verde (Juventus), Christian Garofalo (Napoli), Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter), Tommaso Rugani (Empoli);

Centrocampisti: Alessandro Olivieri (Empoli), Gianluigi Santucci (Benevento), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Alessandro Ciardi (Inter), Guido Della Rovere (Cremonese);

Attaccanti: Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina), Carlo Evangelista (Fiorentina), Andrea Orlandi (Empoli), Mattia Liberali (Milan), Alex Castiello (Atalanta), Mattia Mosconi (Inter).

Fonte: FIGC.it