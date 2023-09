Inter-Torino Primavera 4-0, pagelle: Kamate on fire 8, Di Maggio 7.5

L’Inter Primavera detta legge al Konami Youth Development Centre e vince contro il Torino per 4-0. La miglior partita della squadra di Chivu: i migliori sono Issiaka Kamate e Luca Di Maggio. Le pagelle del match.

Calligaris 6: Il Torino crea occasioni, ma non colpisce tante volte la porta. Al portiere non sono richiesti interventi molto difficili.

Inter-Torino Primavera, pagelle: DIFESA

Aidoo 6.5: Un treno costante sulla fascia destra che lascia con le sue sgasate spazio a Kamate per accentrarsi. Terzino indispensabile per Chivu.

Stante 6.5: Controlla come dovrebbe, non è mai impegnato più di tanto con Padula. Non legge qualche inserimento da dietro, ma fa quello che può.

Matjaz 7: A inizio partita mette già le cose in chiaro: anticipa Padula e parte in progressione con il sinistro dribblando due avversari e facendo ripartire il contropiede. Un leader assoluto, quello di cui aveva bisogno Chivu.

Motta 6: Quieto fa tutto da solo, lui deve solo essere attento a Savva, ossia l’unico pericoloso del Torino.

– dal 61′ Maye 6: Quando entra la partita è giù chiusa, ma comunque si fa trovare pronto con buona spinta.

Inter-Torino Primavera, pagelle: CENTROCAMPO

Di Maggio 7.5: Con una finta in area si fa colpire da Rettore e guadagna il rigore. Lo sbaglia, ma la sua resilienza lo porta a credere nella ribattuta e segnare il terzo gol in stagione. Perfetto!

– dal 75′ Ricordi S.V.

Bovo 7: Ordinaria amministrazione in regia per il centrocampista, che non fa rimpiangere per ora Stankovic. Nel secondo tempo in fase di interdizione è pauroso, copre ogni buco rimasto scoperto nel campo!

Berenbruch 7: Lui è l’uomo che guida l’Inter al vantaggio. Palla recuperata, dribbling al limite dell’area e verticalizzazione precisa per Di Maggio in area. Qualità dal sinistro di Thomas, che segna anche il 4-0 definitivo.

– dal 75′ De Pieri S.V.

Inter-Torino Primavera, pagelle: ATTACCO

Kamate 8: Un piacere vederlo giocare nel tridente nerazzurro. La prima mezz’ora si nasconde e tocca poche palle, poi sigla la doppietta che chiude i giochi. Prestazione che può essere un segnale per Inzaghi alla ricerca di un attaccante.

Spinacce 6: L’unico in attacco che vive una giornata quasi no. Lo si vede solamente sul contropiede del 4-0, il resto non convince pienamente.

Quieto 7.5: Il centro del gioco oggi è sulla fascia sinistra, è Quieto! Suo l’assist del secondo gol dell’Inter di Kamate. Bianay non capisce nulla, l’esterno si prende gioco degli avversari quando vuole.

– dal 61′ Diallo 6: Entra bene fin da subito, la sua esplosività si vede e può essere un’alternativa quando serve a Quieto.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 8: Primo posto in classifica, 13 punti su 15 disponibili in campionato, zero sconfitte con quattro vittorie e un pareggio. Meglio di così non poteva iniziare l’allenatore che sembra aver cambiato registro rispetto alla scorsa stagione. Mancano Stankovic e Sarr, ma le alternative ci sono e l’Inter domina il campo per 90 minuti. Ora testa a martedì per trovare tre punti fondamentali con il Benfica in Uefa Youth League.