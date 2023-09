Inter-Torino Primavera 4-0, il tabellino della partita della 5ª giornata

Inter-Torino Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-0: questo il tabellino della partita valida per la quinta giornata del Campionato Primavera 1.

SUCCESSO – L’Inter Primavera vince la terza partita consecutiva. Contro il Torino i ragazzi di Chivu si impongono con un netto 4-0 (qui il report) e conquistano altri tre pesantissimi punti in campionato. La squadra nerazzurra chiude la pratica già nel primo tempo: ad aprire le marcature Di Maggio al 13′ che realizza un calcio di rigore assegnato per fallo di Dellavalle sullo stesso attaccante. Il raddoppio arriva al 35′ con Kamate che, su splendido invito di Quieto, deposita in rete con un bel destro a volo. 5′ più tardi l’attaccante dell’Inter firma il 3-0 e la sua doppietta personale: dopo un’azione concitata in area, l’attaccante deposita in rete di testa su invito di Berenbruch. Il gol del definitivo 4-0 arriva nel secondo tempo: Berenbruch al 54′ ribatte in rete un bel tiro di Di Maggio, nato da azione fulminea di contropiede.

INTER-TORINO PRIMAVERA 4-0 – IL TABELLINO

INTER (4-3-3) Calligaris; Aidoo, Stante, Matjaz (Miconi 79′), Motta (Maye 60′); Di Maggio (Ricordi 74′), Bovo, Berenbruch (De Pieri 74′); Kamate, Spinaccè, Quieto (Diallo 60′). A disposizione: Tommasi, Zamarian, Guercio, Vedovati, Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu.

TORINO (4-3-3) Abati; Bianay, Rettore, Dellavalle (Azevedo 76′), Antolini; Ciammaglichella (Franzoni 59′), Ruszel (Dalla Vecchia 59′), Silva (Acar 63′); Savva, Padula (Longoni 59′), Njie. A disposizione: Bellocci, Mahari, Desole, Gabellini, Muntu, Marchioro. Allenatore: Giuseppe Scurto

Ammoniti: Silva (T), Padula (T).

Arbitro: Niccolò Turrini Assistenti: Tagliaferri-Hader