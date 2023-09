Inter-Torino Primavera 4-0, top e flop: tre perfetti, dubbi su Spinacce

L’Inter dilaga in casa nella sfida contro il Torino vincendo con il risultato di 4-0 (vedi pagelle e tabellino). La squadra di Cristian Chivu non ha bocciati, ma solo promossi. La perfezione è andata in atto al Konami Youth Development Centre. Di seguito la consueta rubrica Top e Flop della giornata.

Inter-Torino Primavera: I TOP

KAMATE – Ripetitivo forse inserirlo, ma davanti ad una doppietta non lo si può lasciare fuori dai top. La prima mezz’ora è spento, non è dentro il gioco e si nasconde sulla fascia. Arriva il primo gol però su un assist perfetto di Quieto al 37′, tre minuti dopo addirittura ne fa un altro di testa in volo. Nel secondo tempo gioca anche nel suo ruolo naturale da mezzala e lascia spazio a De Pieri. Maturità totale.

DI MAGGIO – Capitano e leader della squadra. Subisce il calcio di rigore, lo sbaglia tirandolo bene ma segna sulla ribattuta. Corre come pochi per recuperare palloni, non fa mai mancare la qualità del suo destro. Suo infatti il tiro a giro parato da Abati e finito su Berenbruch per il 4-0. Presente in due dei quattro gol segnati, capocannoniere dell’Inter e mai in discussione.

BERENBRUCH – Trova il secondo gol in campionato ribadendo in rete il tiro di Di Maggio parato da Abati e conclude in bellezza una prestazione davvero notevole. Sullo stretto è capace di dribbling da esterno puro, è veloce e tecnico al punto giusto. Non è la solita mezzala che si inserisce, ma il centrocampista adatto per palleggiare e dominare il match. Chivu lo sa e lo sfrutta nel miglior modo possibile.

Inter-Torino Primavera: I FLOP

SPINACCE – Partita sufficiente per il contropiede gestito bene sul 4-0, ma serve un po’ di più per convincere Chivu. Mancano la cattiveria, l’agonismo e la prontezza giusta per prendersi il pallone al centro dell’attacco. La difesa del Torino lo anticipa spesso. Questa non è una bocciatura, ma un avvertimento per trovare i punti in cui migliorare nelle prossime partite.