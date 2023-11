Inter Primavera, una stagione da sogno. Manca però uno step

L’Inter Primavera sta vivendo una stagione da sogno ed è in questo momento prima in classifica in campionato. I problemi più grandi sono arrivati soprattutto in Europa. Cosa manca per lo step da raggiungere?

CHE STAGIONE! – 23 gol fatti, 7 subiti con 24 punti in classifica in campionato, dove l’Inter Primavera occupa la prima posizione ad un punto di vantaggio dal Milan. I nerazzurri stanno vivendo una stagione da sogno e si stanno prendendo la personale rivincita dopo l’ultima stagione finita senza neanche i playoffs. Il flop dello scorso anno è stato eclatante e ha lasciato tanti dubbi, non alla società che ha continuato ad avere fiducia in Cristian Chivu.

GIOVANI – L’importante è che la l’Inter Primavera dia giocatori in grado di poter salire in Prima Squadra. Chivu sta proprio lavorando su questo e i prodotti su cui poter costruire un futuro ci sono. Il primo è ovviamente Issiaka Kamate, che ha segnato 7 gol in stagione superando il cambio di ruolo e trasformandosi in un esterno puro. C’è anche Ajodun Akinsanmiro, la piovra che raccoglie qualsiasi pallone passi dalle sue parti pulendolo e guidandolo verso l’attacco. Un altro è la punta, Amadou Sarr, già salito agli ordini di Simone Inzaghi quando si è fatto male Marko Arnautovic. Meno gol del compagno, ma un lavoro indicibile spalle alla porta permesso anche da un fisico dominante.

Inter Primavera, i problemi in Europa

EUROPA – Gli unici problemi dell’Inter Primavera arrivano dal percorso in UEFA Youth League. Neanche una vittoria in 4 partite, addirittura 3 pareggi con una sconfitta contro il Salisburgo in casa. Per raggiungere lo step successivo c’è bisogno di alzare notevolmente i ritmi, non cadendo poi negli errori di disattenzione. Contro la Real Sociedad la squadra di Cristian Chivu ha subito 2 gol da palla inattiva, stessa cosa è accaduta con il Salisburgo nell’ultimo match. La difesa, granitica in terreno italiano, fatica al di fuori dei confini. L’eliminazione è a un passo, è ancora però tutto in ballo. Serve almeno un successo, se si vuole la sicurezza due con diversi incastri che devono allinearsi.