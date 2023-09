Inter-Sassuolo, ecco il sostituto di Arnautovic: c’è Sarr! Non l’unica novità

Come già anticipato, sarà proprio Amadou Sarr il sostituto “naturale” di Marko Arnautovic in panchina in occasione di Inter-Sassuolo e, probabilmente, per le prossime partite. Simone Inzaghi lo ha richiamato dopo le prime uscite dei nerazzurri in campionato. Non è l’unica novità per il mister.

RITORNO TRA I CONVOCATI – Come già preventivato dopo il brutto infortunio di Marko Arnautovic, Simone Inzaghi ha deciso di riconvocare Amadou Sarr, attaccante dell’Inter Primavera che già a inizio stagione era stato chiamato dal mister per le prime partite dei nerazzurri in campionato, prima dell’arrivo di Alexis Sanchez. Il 19enne attaccante senegalese farà parte dei convocati almeno fino a quando l’attaccante austriaco non rientrerà a pieno regime in gruppo, cioè non prima di dicembre. L’ultima volta convocato in occasione di Inter-Fiorentina (4-0), torna in panchina a San Siro in occasione di Inter-Sassuolo in programma oggi alle 20:45. Non l’unica novità per i nerazzurri di Inzaghi presenti in panchina: c’è anche il giovane Issiaka Kamaté.