Inter Primavera, massimo risultato col minimo sforzo: Lecce battuto

L’Inter Primavera batte il Lecce 1-0 grazie al gol di Jurgens nel primo tempo. La squadra di Chivu sale momentaneamente al secondo posto in classifica in attesa del Cagliari impegnato giovedì a Verona

DI MISURA − Inter Primavera col minimo sforzo contro il Lecce, decide la perla di Jurgens alla mezz’ora del primo tempo. Dal punto di vista del gioco, non una grande prestazione della squadra di Cristian Chivu. Possesso palla blando e fine a se stesso nel primo tempo, leggermente meglio invece nella ripresa. L’occasione più importante per chiudere definitivamente la gara arriva sui piedi di Peschetola che riesce a saltare il portiere ma a porta vuota trova il provvidenziale salvataggio di Macrì. L’Inter ha il merito di difendere bene la propria porta lasciando poco agli avversari che si avvicinano soltanto in maniera velleitaria al gol con una semirovesciata di Carrozzo. L’Inter chiude con l’undicesimo risultato utile consecutivo in campionato.