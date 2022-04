Inter-Milan, a San Siro tutto pronto con Inzaghi che sorprende in attacco

Occhio alla sorpresa dell’ultima ora in Inter-Milan. Inzaghi sta pensando ad un cambio in attacco in vista dell’imminente sfida di Coppa Italia

SORPRESA − A San Siro è tutto pronto per Inter-Milan, Inzaghi quasi. Rispetto a quanto raccontato un paio d’ore fa Sky Sport (vedi articolo), Simone Inzaghi sta pensando ad un cambio dell’ultimo ora in attacco. Edin Dzeko sarà il terminale offensivo ma al suo fianco non ci sarà Lautaro Martinez bensì ancora Joaquin Correa. Se fosse confermata l’indiscrezione di Sport Mediaset, per il Toro si tratterà della seconda panchina consecutiva dopo quella contro lo Spezia. Tucu ormai in alto nelle gerarchie di Inzaghi: terza consecutiva da titolare. Per Inzaghi, dunque, squadra che vince non si cambia!