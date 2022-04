De Rosa: «Inter, vantaggio la mancanza di infortuni seri. Derby? Rischia…»

Geri De Rosa, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha fatto un intervento a proposito di Inter-Milan, match in programma questa sera. Sui nerazzurri, ripreso il tema degli infortuni

INCERTEZZA − Per De Rosa Derby sempre incerto ma una squadra rischia di più: «L’ultimo derby di campionato ha condizionato molto il mese successivo dell’Inter. Questo di Coppa Italia non vale il sorpasso ma è pur sempre importante. Il Milan è la squadra messa peggio e può veramente uscire con le ossa rotte in caso di KO. Ma nei Derby chi parte in svantaggio alla fine la spunta. L’Inter arriva da tre vittorie di fila ma nei Derby è tutto incerto. Dipende tanto da chi lo perde e da come lo perde».

RECUPERO − Secondo De Rosa, la ‘rinascita’ dei nerazzurri è dovuta anche alla mancanza di infortuni seri: «Inzaghi schiererà la squadra tipo. C’è stato un problema di calo nei giocatori chiave come Barella, Brozovic e Perisic che sono ritornati, guarda caso, nuovamente alla grande. Perisic non ha smesso di correre neanche in spogliatoio nelle ultime due. L’Inter ha potuto recuperare anche per la mancanza di infortuni seri».